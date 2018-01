Este ano Rock in Rio terá árvores que funcionam como gerador elétrico

Quem for ao Rock in Rio neste ano terá a possibilidade de carregar o celular em… árvores. As que serão espalhadas pela Cidade do Rock não ocorrem na natureza, mas continuam sendo eco-friendly.

A organização do evento optou por “plantar” a OPTree, um gerador fotovoltaico em formato de árvore, que transforma luz solar em energia elétrica.

As árvores ainda podem ser usadas como lâmpadas e até roteadores de internet.

A iniciativa do festival foi influenciada pelo movimento Amazônia Live, que convoca a população a se engajar na causa do meio ambiente e colaborar com doação de árvores.