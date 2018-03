Tem prazo, até fim de outubro, a definição da composição final do consórcio que vai controlar a Usina Belo Monte. Pelo que se apurou, a Cemig comprará 9,5% da companhia, se não entrar nenhuma pedra no sapato da estatal. Isto é, saem todas as empreiteiras, conforme previsto, e entra uma empresa controlada por Minas. A Funcef, fundo da Caixa Econômica Federal controlada pela União, terá 2,5%.

Belo empreendimento do setor privado, não?

A Cemig nega interesse.