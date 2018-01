A briga vem de longe. Começou com a compra de folhas de pagamento de estatais, do governo e de empresas privadas.

O mercado considera o comportamento do BB, no mínimo, obsessivo. No financiamento de carros, ele adota práticas e taxas fora dos padrões. No consignado, via exclusividade ou condições excepcionais, fecha acordos em que pode operar por 90 meses. Os demais bancos podem ir apenas até 60 meses.