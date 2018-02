Surge novo hotel no Rio, entre Copacabana e Ipanema. Trata-se do Best Western Plus Arpoador Fashion Hotel, primeiro de uma série com conceito “fashion” – moldado por estilistas brasileiros. A primeira unidade está a cargo de Gloria Coelho.

