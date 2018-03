Ganha as ruas, em março, campanha pela aprovação de projeto que permite alterar nome, sexo e foto no documento de identidade. Atualmente, é preciso entrar na Justiça – e a decisão depende da vontade do juiz.

“A maioria do Congresso não é homofóbica, mas é preciso romper esse silêncio”, disse à coluna a deputada Erika Kokay, autora da proposta.

O texto está pronto para ir a votação em plenário.