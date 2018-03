‘Esse é o filme’

Tem tudo para ser um dos maiores lançamentos do cinema do País. Lula, Filho do Brasil, chegará com ares de blockbuster americano a 300 cinemas e, talvez no mesmo dia, em duas capitais – podem ser Buenos Aires e Caracas. Luiz Carlos Barreto vai discutir essa parte do plano com distribuidor argentino.

O lançamento está previsto para janeiro 2010.

