Começou a guerra dos memes eleitorais. Baseado no vídeo Hoje é Dia de Maldade, a campanha do prefeito lançou ontem Hoje é Dia de Haddad, com suas realizações.

Horas depois, a equipe de Doria divulgou outro audio — o “Dia de roubar cobertor de mendigo no meio do inverno, dia de dar dinheiro pra cracudo…”.