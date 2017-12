Galerias ‘esquentam’ clima para Bienal

O circuito de galerias de arte já está se aquecendo para a Bienal – que abre semana que vem. A Fundação, aliás, montou três eventos de abertura. Um jantar para arrecadação de fundos, um preview para convidados no próprio pavilhão e festa para 2.000 pessoas na Cinemateca.

A expectativa é que o contexto político seja um dos temas abordados pelos artistas.

Galerias 2

O restaurante da Bienal também será uma “obra”. Pilotado por Jorge Menna Barreto – que acredita que comer é um ato político –, “Restauro” vai inverter a lógica do restaurante convencional – na qual as receitas ditam o que o produtor irá cultivar. E vai produzir receitas do que o agricultor determina.

Exemplo? Um “PF”agroecológico, com cereais, feijão, raízes, salada e farofinha.