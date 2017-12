Esquenta baiano

Caetano Veloso se despediu cedo do carnaval da Bahia esse ano: foi a Santo Amaro da Purificação para a festa do fim de semana. Disse a amigos que preferia nem sentir o clima em Salvador, já que teria de estar no Rio para o desfile, nesta terça de madrugada, na Mangueira.

Que terá como grande homenageada do ano a sua irmã Maria Bethânia.

Esquenta 2

Aliás, muita gente de Santo Amaro usou a camiseta da Mangueira durante os festejos. E está combinado que uma comitiva de amigos e familiares sairá do Recôncavo para ir ao Rio prestigiar a cantora na Sapucaí.

Bethânia, entretanto, terá que desfilar sem uma de suas irmãs. Mabel não sobe em avião de jeito nenhum.