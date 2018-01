Esquema de segurança da Olimpíada será mantida nos Paralímpicos

O esquema de segurança montado para a Olimpíada será mantido até o fim dos Jogos Paralímpicos. Mas não do tamanho do que foi até agora. Ao revelar a decisão à coluna, no coquetel que o Itamaraty ofereceu às autoridades no domingo, pouco antes da festa de encerramento no Maracanã, Alexandre de Moraes, da Justiça, ressalvou: o efetivo será reduzido em 30%.

Também presente à comemoração, o general Sergio Etchegoyen, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional — ponderou que, para as Forças Armadas, não haverá diminuição. Fica tudo igual, em especial na estrutura montada para a inteligência. Moraes, com Etchegoyen mais o ministro Raul Jungmann, foram os responsáveis pela operação segurança das Olimpíadas. Junto com o secretário do Rio, José Maria Beltrame.

Segurança 2

No entanto, como a Paralimpíada só começa dia 7 de setembro, ha um problema operaciona:l o que fazer com todo esse efetivo já instalado no Rio, na semana de intervalo entre os dois eventos. A solução, tudo indica, veio hoje pelas mãos de Gilmar Mendes. O presidente do TSE está requisitando a manutenção das tropas federais até as eleições .