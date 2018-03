Esporte é cultura

Se depender da Secretaria Municipal da Cultura, o Rio não será apenas a cidade do esporte durante a Olimpíada.

Nos 17 dias dos Jogos, estão montados 1.124 eventos – média de 66 atrações por dia.

Destaques do primeiro dia? O esperado espetáculo Vero, dirigido por Deborah Colker, no Teatro João Caetano.

Já aqueles que decidirem pegar o bondinho para visitar o Pão de Açúcar, vão assistir a apresentação do circo madrileno Charivari – com direito a acrobacias artísticas no Morro da Urca.