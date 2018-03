Esporte bretão

De olho na Câmara em 2010, Orlando Silva, do Esporte, reuniu anteontem estrelas do esporte, da política e do PCdoB na noite de seus 38 anos. Viviane Senna, Ivan Zurita, Emerson Fitipaldi, Hortência, Paulo Vanucchi… até Gilberto Kassab apareceu. Mas a estrela da noite foi a primeira-dama Marisa Letícia.

Entre os convidados, circulando de roda em roda, o corintiano Andrés Sanchez explicava aos curiosos: “Ronaldo foi um investimento que saiu de graça”.

