Espírito italiano

Depois de cinco anos fechado, Mauro Maia reabriu, no ano passado, seu premiado restaurante Supra. Neste segundo round, convidou o também chef Rodrigo Bizzo para se unir ao comando da casa, agora repaginada e em novo endereço no Itaim Bibi. Além do restaurante, os sócios colocaram muita dedicação no desenvolvimento da rotisseria e do empório – com produtos exclusivos para os clientes. Para Maia, um dos focos principais foi a composição da adega e da carta de vinhos, atualmente totalmente dedicada a rótulos italianos. “Este é um ano para consolidar nossa atividade como espaço onde se oferece a verdadeira e refinada culinária italiana e fazer do Supra referência em experiências enogastronômicas de alta qualidade e valor”, afirma. A partir de fevereiro, adianta o chef executivo, o restaurante começa a dar início a jantares harmonizados com vinhos todos os meses.

