João Carlos Martins passa pela 23ª cirurgia em sua mão esquerda no dia 3 de janeiro. Caso não consiga voltar a tocar depois da operação, ele se despede do piano, no dia 2 de fevereiro Credicard Hall, ao lado de Arthur Moreira Lima.

