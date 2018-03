Carlos Alberto de Olivera, do Grupo Caoa, responsável pela Hyundai no Brasil, afirma que não fechou patrocínio do Corinthians. “Estamos negociando diretamente com Ronaldo Fenômeno um pacote para abrigar três times: Corinthians, São Paulo e Flamengo”, avisa. O processo está adiantado, mas só hoje Oliveira mandou o projeto para a Hyundai avaliar. “Eles devem me responder amanhã”.

Pelo jeito, a marca coreana quer agradar gregos, troianos e jamaicanos.