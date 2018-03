Embora Marta Suplicy tenha sinalizado interesse em ir para o PMDB, segundo se apurou ontem nos corredores da disputa municipal, Michel Temer teria ponderado à senadora que não tem como garantir a sigla para seus projetos em 201 6.

Hoje, o partido estaria fechado com a reeleição de Haddad – e Gabriel Chalita é cotado como o vice na chapa.

Esgrima 2

E mesmo que a aliança peemedebista com o PT não prospere em São Paulo, Temer teria dito a pelo menos um interlocutor que, se o PMDB optar por candidatura própria, “Marta tem consciência de que há no partido uma fila de nomes dispostos a entrar no pleito”.