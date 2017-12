Escultura de Henry Moore é rejeitada por alunos de Columbia

Será um pássaro? Um avião? Não, é uma obra do mais que badalado Henry Moore, um dos mais influentes escultores do século 20. Para os estudantes da Universidade de Colúmbia, em NY, não faz diferença. Eles não gostaram e não querem que ela (na foto abaixo) seja transferida de uma área do Metropolitan Museum para o campus da escola.

Moore deu-lhe o título de “Reclining Figure”, algo como figura reclinante. Os jovens, porém, a chamam de coisas como “artrópode”, “aranha”, “dragão”, “uma forma grosseira de pterodáctilo”. E o problema, dizem eles, é que não combina com o estilo neoclássico daquela área. Até ontem, cerca de 1.200 dos mais de 8.000 graduandos haviam assinado um pedido para que ela não seja instalada no local.