Calçada do escritório de Michel Temer é pichada em São Paulo

Um dos escritórios do vice-presidente Michel Temer, na capital paulista, teve a calçada pichada em frente no final de semana. Segundo funcionários do local, as mensagens “golpe é guerra!!” e “Temer golpista” foram escritas no chão em frente à casa na madrugada de sábado para domingo.

O peemedebista tem dois escritórios em São Paulo. Um no Itaim Bibi e o outro, alvo da pichação, localizado no Alto de Pinheiros. Funcionários do local não souberam dizer se Temer foi informado do ato de vandalismo. A limpeza do local estava prevista para acontecer esta segunda-feira.