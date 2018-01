Escritor e arquiteto alemão dá palestra no Brasil sobre economia compartilhada

O arquiteto Matthias Hollowich vem ao Brasil para fazer palestra no Mis. Depois de ter escrito o livro “New Aging – Live smarter to Live Better Forever”, sobre iniciativas de compartilhamento, ele se junta ao o Secretário de Mobilidade e Transportes, Sergio Avelleda, para um bate-papo.

Além desse assunto, Hollowich também discute soluções para se manter saudável e ativo, com participação de Vânia Assaly, presidente da Associação Brasileira de Medicina do bem-estar.