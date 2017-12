Um balcão de compra e venda de histórias

José Carvalho e Eduardo Ribeiro uniram suas expertises – de mais de 30 anos trabalhando como roteiristas –, e abrem amanhã, no Instituto Tomie Ohtake, a Roteiraria.

Trata-se de uma escola, que terá sede na Avenida Paulista, destinada a formar roteiristas e story tellers a fim de suprir a demanda do mercado audiovisual – que cresceu significativamente após a Lei da TV Paga, da Ancine, que exige uma cota de conteúdo nacional em canais de TV por assinatura.

“A Roteiraria pretende ser um balcão onde nossos alunos apresentarão seus conteúdos ao mercado – e muitas vezes eles já poderão fazer um roteiro por encomenda”, afirma Carvalho. Focado em prática e em mercado , a escola já nasce com uma forte parceria com O2, com cursos dentro da própria produtora.