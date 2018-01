Chegaram à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia paulista vídeos que mostram haitianos sendo escolhidos para trabalhar pela espessura de suas canelas. Os responsáveis pela seleção no Acre justificam: “Quem tem canela fina gosta de trabalhar, já os de canela grossa são ruim de serviço”.

Com o material em mãos, Carlos Bezerra Jr., presidente da comissão, decidiu convocar uma audiência pública com representantes dos governos federal, do Acre e de São Paulo.

Escravidão 2

A Assembleia também programa mandar ao Acre comitiva de deputados para ver as condições dos haitianos in loco. Quer entender por que ainda não se encontrou uma solução definitiva para o acolhimento dos imigrantes.