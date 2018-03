Novos capítulos na sucessão à presidência da OAB-SP. Apesar de o atual presidente, Luiz Flávio D’Urso, negar intenção de fazer acordo para lançar candidato único no ano que vem, Márcia Melaré, da situação, jantou anteontem, no Italy, com Rui Fragoso e José Luis de Oliveira Lima. Os dois são do grupo de Antônio Mariz – historicamente da oposição.

