Depois do Rio, foram as escolas de samba paulistas que recorreram, ontem, ao MinC para ajuda no carnaval. Sérgio Sá Leitão prometeu à Liga paulista que vai se esforçar, mas recomendou que também recorram… à Lei Rouanet.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.