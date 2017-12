ESCOLA DE PAIS

Mary Anne Amorim, primeira mulher a presidir uma empresa de navegação no Brasil, começou tudo de novo em 2012. Após temporada nos EUA, a mãe de quatro filhos criou a empresa de educação infantil Pupa – que, com base na neurociência e na pedagogia, ensina aos adultos a importância de… brincar. “Para desenvolver o cérebro, é preciso estímulo. Nós mostramos como o brincar e o afeto ajudam nisso”, conta. Desde 2013, 1.300 pessoas já participaram dos cursos, que abusam de música e literatura. A Pupa acaba de firmar parceria com a L’Oréal para acompanhar a gestação de 20 mulheres. “Assim, elas podem voltar ao trabalho com mais tranquilidade.” Próximo passo? Chegar ao público de baixa renda – principal objetivo do projeto.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.