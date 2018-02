José Maria Rabelo, da Previc, comunicou ao ministro Garibaldi Alves ter sido seguido por um carro com vidros escuros após a decisão do órgão de multar diretores do Postalis, o fundo de pensão dos Correios.

A multa resultou na demissão de Ricardo Oliveira, então diretor financeiro do Postalis, e que foi indicado por Renan Calheiros. A denúncia não foi formalizada.