Acaba de ser criado, pela CCJ do Senado, o seguro incompetência.

O “Ato Olímpico”, que trata da candidatura do Rio para as Olimpíadas e foi aprovado na semana passada, antecipa-se aos hábitos dominantes. Em um de seus artigos, já prevê a destinação de recursos “para cobrir eventuais déficits operacionais do comitê organizador”.