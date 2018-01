Alguns acharão que é piada, mas agora é o Paraguai (quem diria!) que está incomodado com o contrabando que entra no país vindo do Brasil e da Argentina. A ponto de já se falar, por lá, em escalar militares para fiscalizar a fronteira.

Segundo se apurou, Pablo Cuevas, secretário executivo da Unidade de Combate ao Contrabando do governo vizinho, vem analisando juridicamente essa opção.

…que faltava

Delegação paraguaia, capitaneada pelo ministro da Indústria e Comércio, Gustavo Leite, tem encontro marcado esta semana, em Brasília, para tratar do tema.