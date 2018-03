Depois de anunciar o fim do patrocínio ao Palmeiras, a Fiat decidiu cortar também o do América-MG. Hoje, a montadora deposita cerca de R$ 2 milhões por ano na conta do clube.

