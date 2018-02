Para hospedar o Fatboy Slim, Carl Cox e Moby, atrações do Ultra Music Festival, no Unique, durante o fim de semana da F1, a produção gastou R$ 70 mil com a reserva dos quartos. O evento será dia 6 de novembro.

