Entrevista de Carlos Vereza vai aparecer em programa de Temer

A entrevista que Carlos Vereza deu a Pedro Bial, da Globo, vai fazer parte dos 10 minutos do programa do governo de Michel Temer, que será exibido na televisão no próximo dia 28.

Só troca Temer

por São Tomás

O ator, ali, avisou: “Vou ser massacrado, mas vou dizer: a maioria do povo adotou um refrão, ‘Fora Temer’.”

“Esse refrão não apresenta uma consequência, e eu trabalho com o possível, estou vendo fatos: inflação caindo, juros caindo, investimento estrangeiro voltando, bolsa batendo recordes… Só topo tirar o Temer se botar São Tomás de Aquino”, concluiu.

