Cerca de 38% dos brasileiros leram de 1 a 3 livros no primeiro semestre do ano – no formato impresso. Já em e-book, o índice não passa de 3%. Números da LeadPix Survey, que entrevistou 3.701 internautas em todo o País.

Entrelinhas 2

Outros 10% juram que leram mais de 4 livros nos últimos seis meses; e 11% afirmaram preferir jornais e revistas. Cerca de 2%… não gostam de ler livros.