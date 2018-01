Entre tapas e drinques

Luigi Cardoso está se firmando como um novo restaurateur de São Paulo. O moço abre essa semana o bar de tapas Recreo – o terceiro sob seu comando. Ele também é dono do Brasserie des Arts e do japonês Un, todos nos Jardins. Exibindo uma varanda generosa para a rua Padre João Manuel, o lugar apresenta carta de drinques assinada pelo premiado barman Marcelo Serrano. Menu? É assinado pelo chef francês Christophe Deparday em parceria com o colombiano John Faver – que trouxe para o restaurante toda a expertise que adquiriu em sua passagem pelo Tickets, bar de tapas dos irmãos Ferran e Albert Adrià, em Barcelona.

