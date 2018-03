Dilma aceitou o convite. Vai ser homenageada com páreo, sábado, na festa dos 135 anos do Jockey Clube. E com ela, pelo Dia Internacional da Mulher, outras mulheres, como Ellen Gracie.

