Seguindo os passos da mãe chef e empresária, Julia Pimenta acaba de assumir o comando da rede Sweet Pimenta. “Quero modernizar nossas lojas e atualizar o cardápio”, avisa. Também no horizonte, a inauguração de uma unidade no hospital Albert Einstein. E, em paralelo, a moça desenvolveu menu executivo para uma nova casa, a PF Pimenta, que será aberta no Shopping Cidade Jardim. “Minha maior escola foi crescer no meio das panelas”, conclui, já com a mão na massa.

