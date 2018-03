Nem só de crise vive a agenda do PC do B. O partido enviou ao Líbano seu secretário Ricardo Abreu, para ajudar na organização do Congresso Mundial dos Partidos Comunistas. O evento acontece em dezembro, na Grécia.

Aliás, o PC do B leva ao ar hoje, em rede nacional, seu programa partidário de TV, regravado em cima da hora para incluir a defesa de Orlando Silva.