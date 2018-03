Após encontro com os governadores do Sudeste, Aécio Neves se enciumou. Achou que tinha gente querendo entrar na sua seara.



Vingou-se, fumando uma cigarrilha ao lado do declarado antitabagista Serra.

