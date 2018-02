Logo depois do jantar em comemoração a seus 67 anos – quinta, no apartamento do advogado José Luis Oliveira Lima–, Zé Dirceu pediu a palavra e afirmou, aos quase 40 convidados, que seguirá “na luta para provar inocência”.

Entre os presentes, Emídio de Souza, ex-prefeito de Osasco, o empresário João Carlos Di Genio, o escritor Fernando Morais e o casal Eleonora e Ivo Rosset. Lula não foi.