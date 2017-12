Entidades jurídicas andam preocupadas com a nova juíza corregedora do Departamento de Inquéritos Policiais de SP.

Paula Alvarez Cruz tem, no seu histórico, a condenação a penas altas de criminosos envolvidos em pequenos furtos.

