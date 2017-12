André Heller-Lopes nem estreou sua versão de Salomé, dia 22, no Municipal do Rio, e já está às voltas com outras duas produções: Rigoletto, em BH, e Ariadne em Naxos, que montará em Montevidéu ainda este ano.

