Ano novo, lixo velho. Há mais de um mês a coleta seletiva da prefeitura paulistana não passa por alguns bairros da cidade. As calçadas do Jabaquara, por exemplo, andam lotadas. Os moradores do Paraíso também sofrem com o problema.

Procurado pela coluna, o Departamento de Limpeza Urbana da Prefeitura respondeu: “Todas as falhas encontradas na coleta seletiva estão implicando em notificações, com vistas à multa à empresa responsável pela coleta”.

Ensacado 2

Para lembrar: em 16 de dezembro, Kassab anunciou a implantação de um “novo modelo de limpeza pública, que marcará um conceito inovador na prestação desse serviço na capital”.