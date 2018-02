O Conar – órgão regulador da propaganda no País – abriu processo para investigar racismo na promoção “Mulheres que Brilham”, da Bombril.

O comercial ilustra silhueta de várias mulheres e, entre elas, a de uma negra com cabelo afro. São cerca de 20 queixas até agora contra suposta semelhança do visual crespo com a esponja de aço.

A empresa afirma que não quis ofender. Mas, para evitar qualquer mal entendido, retirou o desenho do ar.