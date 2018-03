Enlouquecido…

Garibaldi Alves perdeu, no Fórum de Empresários, boa chance de ficar calado.

Mesmo ante a indignação geral com os abusos das passagens no Congresso, tentou fazer piada, dizendo que estava “entre duas viúvas”. Uma, a de Jefferson Péres, que lhe pediu para converter em dinheiro o que o senador tinha como crédito de viagens. Outra… “a viúva do erário público”.

O silêncio na plateia foi… Ensurdecedor.

