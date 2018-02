Que Obama, que nada. Para o The Times, o homem do ano é Neil McGregor, diretor do Museu Britânico. Na justificativa, o jornal provoca: “Você poderia imaginar um jornal americano elegendo um diretor de museu como homem do ano?”

