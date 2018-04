Pedrinha no caminho do egípcio Farouk Hosni: ele praticamente não fala inglês. “E olhe que, como candidato apoiado pelo Brasil para a Unesco, eu até deveria falar português!”, brincou ele ontem, no Rio.

Em um impecável francês.

