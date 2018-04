Hosny – que tem apoio do Itamaraty, contra o brasileiro Márcio Barbosa – distribuiu folheto de 20 páginas, no encontro de ministros da Cultura, mostrando o que fez em duas décadas como ministro no Cairo.

Veja também:

Florian Raiss inaugura exposição na Monica Figueiras Galeria de Arte

Outras notas no blog da coluna Direto da Fonte