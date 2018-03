Chamou a atenção a animação de Fernando Haddad, anteontem, no tradicional evento que celebra a Casa de Francisca, no Teatro Municipal. Depois de assistir a quatro horas de show sentado, no bis, com a plateia de pé, ensaiou… uma dancinha.

Energia 2

Marcelo Araujo deu exemplo de civilidade na exibição de Esse Viver Ninguém Me Tira, de Caco Ciocler, anteontem.

Atrasado e com a sala lotada, recusou oferta da produção e conferiu o filme em um telão montado pelo MIS, do lado de fora, com o resto do público que chegou depois.