Energia no prato

Marie Attia e Alexandre Attia Palo se associaram a Becka Moreno, Raul Altran e Juliana Cipolla e abriram o Vila das Rosas – empresa gastronômica com foco em receitas orgânicas, veganas e espirituais. “A origem do negócio começou com o falafel da minha mãe– que é egípcia. Todo fim de semana, juntávamos amigos em casa para degustar os bolinhos. Começamos a receber muitos pedidos e surgiu a ideia de agregar nossa filosofia de vida às nossas receitas. O grande diferencial é que energizamos, por meio da prática de reiki, as comidas antes de saírem da cozinha, agregando muito amor ao produto ”, explica Alexandre – que é bastante envolvido com o lado espiritual. As delícias podem ser encomendadas congeladas e para coquetéis e eventos. “Não somos xiitas. Fazemos receitas convencionais, mas não abrimos mão da energização.”

