O staff de Eduardo Campos avalia pelo menos três casas em SP, onde será instalado o comitê central da campanha.

Uma no centro, outra em Higienópolis (onde há mais opções de transporte coletivo, para facilitar a vida de quem vai trabalhar com o pernambucano) e uma terceira em Moema – próxima de Congonhas e do flat onde o presidenciável se instalou.