Encontros e…

Ontem, no fim do dia, a tendência do governo Dilma era não mexer na obrigatoriedade de freios ABS e airbags nos automóveis brasileiros – marcada para começar em janeiro.

Este vaivém está enlouquecendo as montadoras – que se organizaram para cumprir a determinação na data estipulada e foram surpreendidas com a ideia.

…desencontros

Ela surgiu de uma conversa entre Dilma, Lula e Luiz Marinho, em evento em São Bernardo do Campo, quando o prefeito expressou seu temor de demissões no setor.

A informação negativa havia sido passada a ele por Rafael Marques, presidente do sindicato dos metalúrgicos do ABC.