Hélio Bicudo, que foi vice-prefeito de Marta Suplicy entre 2001 e 2004, participou do programa de José Serra. Mas não pretende passar disso. “Ele me pediu, e eu gravei. No entanto, estou com 90 anos, não vou fazer mais nada.”

